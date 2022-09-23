Дальневосточный гектар в Хабаровском крае получили 2238 человек | 360°

Интересное 23 сентября 2022, 17:22 Поделиться Telegram

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Viber Дальневосточный гектар в Хабаровском крае получили 2238 человек

Читать 360tv в

За последний месяц дальневосточный гектар в Хабаровском крае передали в собственность еще 100 людям. На данный момент владельцами земли стали 2238 человек. Об этом сообщил «Золотой рог» со ссылкой на transsibinfo.com.

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Оформить землю стало возможным в 2021 году. Глава отдела минимущества края Андрей Примак пояснил, что территории выдают для строительства жилья, ведения подсобного хозяйства и других нужд. По словам специалиста, получить территорию для ИЖС можно по «Дальневосточной ипотеке» под 2%.

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