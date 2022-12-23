Интересное 23 декабря 2022, 23:55 Восстановление Павловского вокзала начнется в Ленобласти

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Совет директоров компании РЖД принял решение восстановить Павловский вокзал в Ленинградской области. Об этом сообщило «Агентство бизнес-новостей» со ссылкой на секретариат первого вице-премьера РФ и председателя совета директоров РЖД Андрея Белоусова.

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Компания также выделит деньги на создание проекта здания. Представители РЖД разработали план по реализации проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей» в 2023 году.