Воспитанники ямальского детдома придумали кличку для ненецкой оленегонной лайки

Оленегонную лайку из Аксарки привезли в новый дом — на стойбище под Тюменью. Животное уже начало адаптироваться к новому климату. Воспитанники детского дома из Ямала приехали на стойбище, чтобы познакомиться с собакой. Дети уже выбрали ей новую кличку, сообщил «Ямал-Медиа».

Ребята долго размышляли на счет клички для собаки. В итоге остановились на варианте Тайко, что переводится как «белолобая». Сейчас за щенком наблюдают ветеринары.

«На стойбище она продолжит свою будущую жизнь. У нее будет свой свободный вольер, много гостей, детей, будет любимицей всеобщей», — рассказала председатель совета Тюменской областной общественной организации «Кедр» Ирина Малых.