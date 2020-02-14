Восьмимесячную девочку с огромным родимым пятном прооперировали из-за предракового состояния

«У девочки было предраковое состояние кожи вдоль позвоночника. Ее [кожу] убрали. Мы вылетаем домой в Курган», — рассказала мать девочки Мария Хвостанцева.

Ребенку поставили диагноз — обширный меланоформный невус. Оперативное лечение провели специалисты отделения микрохирургии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета

Первая операция прошла 16 января. Девочке удалили часть невуса на спине. Мать рассказала, что спустя 11 дней кожа явно прижилась. Теперь семья возвращается домой.

Следующую госпитализацию девочке назначили на 3 июня. Лечение будет включать еще семь этапов.

Хвостанцевы пробовали собрать деньги на дорогу к месту проведения операции. Однако многие встретили идею негативно, и семья отказалась от нее.

Напомним, в ноябре прошлого года священник отказался крестить девочку из-за родимого пятна.