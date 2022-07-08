Восемь новых школ откроют в Петербурге к новому учебному году

Восемь новых школ планируют открыть в Санкт-Петербурге к новому учебному году. Сейчас строительство учебных заведений продолжается. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В новых школах будут обучаться дети из Приморского, Пушкинского, Колпинского и Красносельского районов В каждой школе создадут бассейн и спортивный зал, а также современные столовые, рассказал губернатор Александр Беглов.

Средства на строительство четырех школ предоставили местные власти. За еще четыре учебных заведения заплатили инвесторы.