Крали все от ложек до роскошных платьев. Как прислуга воровала в дореволюцинной России

Условия, в которых прислуга работала и жила в дореволюционной России, были не самыми хорошими, а зарплаты — маленькими. Поэтому среди работников зажиточного дома кражи не были редким явлением. Чаще всего на такое преступление шли женщины, говорится в материале на канале «Женщина в истории» в «Яндекс.Дзен».

В публикации указано, что среди прислуги самым распространенным преступлением было именно воровство. Для служанки, вернувшейся с рынка, было нормой присвоить часть хозяйских денег.

Положенное наказание за воровство прислуга редко несла, при том, что часто именно работницы в доме оказывались замешаны в криминальных историях.

Хозяева пытались помешать такому положению, и посылали дочерей сопровождать ключницу, или же лично выдавали те или иные продукты. Но бороться с воровством было практически невозможно. Кухарка все равно присваивала хозяйскую еду, а служанка — деньги.

Работницы дома чаще всего довольствовались мелкими кражами, чтобы минимизировать риски быть пойманными. Как правило, кухарки крали еду, алкоголь и кухонную утварь, прачки и горничные присваивали хозяйское белье и посуду.

Гардероб своих работодательниц обкрадывался постепенно: начиналось все с ленточек, а заканчивалось иногда дележом роскошных платьев.

Но бывали случаи, когда хозяйская бережливость и желание уличить прислугу в воровстве стоили последним даже жизни.