Воробья-мутанта спасли в Кемерове

Жители Кемерово поймали необычную птицу — белого воробья. Они принесли его в Центр помощи диким и экзотическим животным, написал «Царьград».

Жители Кемерово поймали необычную птицу белого цвета. Сначала они даже решили, что птица экзотическая. Но орнитолог Центра определили, что это воробей с цветовой мутацией.

Специалисты центра пояснили — удивительно, что воробей дожил до взрослого возраста, ведь белый цвет делает его заметным и уязвимым для хищников. Теперь птице ничего не грозит — она попала в хорошие руки.