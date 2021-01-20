Воробей «повторил» знаменитую растяжку Ван Дамма из рекламы Volvo. Фото
Фотограф зарегистрированный в Twitter под ником zaikoshobunsale, сфотографировал птиц в середине января, а потом опубликовал фотографию на своей странице в соцсети.
Пользователи сразу же заметили сходство и начали шутить по этому поводу в комментариях. Воробей быстро превратился в мем.
Но как оказалось, эта птица не единственная, кто повторил знаменитую растяжку голливудского актера.
Пользователи Сети стали делиться снимками других птиц и животных, которые тоже могут похвастаться такими акробатическими талантами.
Огромная скульптура чернобурой лисы, крадущейся по стене дома, появилась в конце декабря на улице Тургенева в Риге. Этот арт-объект — дело рук студента третьего курса бакалавриата кафедры скульптуры Латвийской академии художеств Александра Маринохи и его отца Олега Маринохи. Лиса напугала некоторых пользователей.