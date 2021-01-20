Воробей «повторил» знаменитую растяжку Ван Дамма из рекламы Volvo. Фото

Фотограф из Киото сделал снимок сидящих на ветке дерева воробьев. На первый взгляд кадр непримечательный, но если приглядеться, то можно увидеть, как одна из птиц сделала знаменитую растяжку Жан-Клода Ван Дамма из легендарной рекламы Volvo.

Фотограф зарегистрированный в Twitter под ником zaikoshobunsale, сфотографировал птиц в середине января, а потом опубликовал фотографию на своей странице в соцсети.

Пользователи сразу же заметили сходство и начали шутить по этому поводу в комментариях. Воробей быстро превратился в мем.

Но как оказалось, эта птица не единственная, кто повторил знаменитую растяжку голливудского актера.

Пользователи Сети стали делиться снимками других птиц и животных, которые тоже могут похвастаться такими акробатическими талантами.

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