Волынец поддержала идею выплачивать деньги лауреатам ордена «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин предложил повысить единовременную выплату лауреатам ордена «Родительская слава» с 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец поддержала такое нововведение. Об этом сообщил RT.

Волынец подчеркнула, что подобные выплаты помогут многодетным родителям содержать семью. Кроме того, такое решение скажется на повышении демографии, так как у пар будет стимул рожать больше детей.

«Такого титула удостаиваются многодетные семьи, а в многодетной семье никакие деньги не будут лишними», — отметила омбудсмен.