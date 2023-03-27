Интересное 27 марта 2023, 22:46 Волонтеры старше 50 лет поучаствуют в проекте «Чистая Арктика»

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Волонтеры, чей возраст превышает 50 лет, впервые примут участие в проекте «Чистая Арктика». Он направлен на расчистку региона от мусора. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

До этого в мероприятии могли принять участие лишь люди возрастом до 35 лет. Однако с 2023 года в силу вступят новые правила. Такой информацией поделилась координатор волонтерских групп экологического проекта «Чистая Арктика» Анастасия Фатерина, уточнил RT.

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«Раньше нам приходилось вежливо отказывать таким людям, руководствуясь возрастным цензом. Но в этом году принято решение о том, что в составе добровольческих отрядов появятся первые „серебряные“ волонтеры», — отметила она.