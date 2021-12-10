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    10 декабря 2021, 15:45

    Волонтеры проверят качество новогодних подарков и сладостей

    Арина Бобкова

    Движение «Волонтеры ОПР» перед новогодними праздниками проверят качество подарков и сладостей. Об этом рассказала координатор движения Анастасия Попадьин в беседе с «Общественной службой новостей».

    Акция будет носить название «За честный Новый год». Под проверку попадут подарки, пряники, кондитерские изделия и конфеты.

    «Сложно представить новогодний стол без таких подарков, но они могут омрачить наш праздник, если будут некачественными», — отметила Анастасия Попадьин.