Волонтеры проверят качество новогодних подарков и сладостей

Движение «Волонтеры ОПР» перед новогодними праздниками проверят качество подарков и сладостей. Об этом рассказала координатор движения Анастасия Попадьин в беседе с «Общественной службой новостей».

Акция будет носить название «За честный Новый год». Под проверку попадут подарки, пряники, кондитерские изделия и конфеты.

«Сложно представить новогодний стол без таких подарков, но они могут омрачить наш праздник, если будут некачественными», — отметила Анастасия Попадьин.