Волонтеры и зоозащитники Ямала рассказали о гуманных способах отлова животных

Крглый стол в онлайн-формате, посвященный отвественному обращению с животными, прошел на Ямале. В нем приняли участие волонтеры и зоозащитники региона, а также их коллеги из Москвы и Нижнего Новгорода. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

В ходе круглого стола участники обсудили деятельность приютов, а также увеличение количества бездомных кошек и собак. Сейчас на территории Ямала работают 12 муниципальных приютов. Количество бездомных животных лишь за 2022 год увеличилось на 1,5 тысячи. В ближайшее время новый приют появится в Новом Уренгое.

Зоозащитники обсудили процедуру гуманного отлова зверей. Всех пойманных животных стерилизуют, затем делают прививки, а после выпускают на улицу.

«У нас есть очень отдаленные населенные пункты. Закон говорит, что мы всех животных должны доставлять в централизованные приюты. Мы хотим работать на северных территориях, непосредственно в самих населенных пунктах», — рассказал руководитель Службы ветеринарии ЯНАО Евгений Попов.