Волонтеров «Поезда Победы» наградили благодарственными письмами в Приморье | 360°

Интересное 03 ноября 2022, 16:21 Волонтеров «Поезда Победы» наградили благодарственными письмами в Приморье

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Волонтеры из Приморского края отработали в передвижном музее «Поезд Победы». Их наградили благодарственными письмами 25 октября. Об этом сообщил «Золотой рог».

Торжественное мероприятие состоялось в Центре содействия развитию молодежи. Заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко заявила, что в 2022 году посетителями музея стали 4,2 тысячи человек.

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Руководителя регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Анастасию Корду наградили Благодарственным письмом от губернатора региона. Кроме того, 50 волонтерам вручили Благодарственные письма от департаментов внутренней политики Приморья, государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России.

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