Volkswagen рассказал о новом поколении модели Polo

Новый Volkswagen Polо будет большего размера, чем нынешняя модель. Длина, ширина и высота автомобиля — 4483 мм, 1706 мм и 1484 мм.

Модель представлена в кузове лифтбек. Объем багажника увеличился с 460 до 550 литров.

Базовая комплектация всех машин включает светодиодную оптику, мультимедийную систему с поддержкой App-Connect и сенсорным экраном.

Опции нового Polo — цифровая приборная панель, система бесключевого доступа и запуска двигателя, подогрев руля и задних сидений.

Стоимость модели объявят ближе к началу продаж.