05 февраля 2020, 16:37
Volkswagen рассказал о новом поколении модели Polo
Volkswagen выложил информацию о новой модели Polo для России. Об этом сообщил сайт «Известия».
Новый Volkswagen Polо будет большего размера, чем нынешняя модель. Длина, ширина и высота автомобиля — 4483 мм, 1706 мм и 1484 мм.
Модель представлена в кузове лифтбек. Объем багажника увеличился с 460 до 550 литров.
Базовая комплектация всех машин включает светодиодную оптику, мультимедийную систему с поддержкой App-Connect и сенсорным экраном.
Опции нового Polo — цифровая приборная панель, система бесключевого доступа и запуска двигателя, подогрев руля и задних сидений.
Стоимость модели объявят ближе к началу продаж.