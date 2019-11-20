  • Волга «вскипела» в Татарстане и Самарской области

    20 ноября 2019, 21:56

    Ирина Нагайникова

    Из-за резкого наступления холодов над рекой образовался пар. Удивительное явление создало ощущение, будто река кипит, сообщил сайт телеканала «Звезда».

    Клубы морозного пара окутали Волгу с началом морозов.

    «Царьград» сообщил, что такое явление возникает, когда температура воздуха над водой оказывается теплее, чем над землей. Это происходит из-за нагрева воздуха от воды.

    Жители Приволжья опубликовали множество снимков и видео-роликов «кипящей» речной воды, сообщил портал «Дни.ру». Удивительное природное явление даже назвали чудом.