Волга «вскипела» в Татарстане и Самарской области

Клубы морозного пара окутали Волгу с началом морозов.

«Царьград» сообщил, что такое явление возникает, когда температура воздуха над водой оказывается теплее, чем над землей. Это происходит из-за нагрева воздуха от воды.

Жители Приволжья опубликовали множество снимков и видео-роликов «кипящей» речной воды, сообщил портал «Дни.ру». Удивительное природное явление даже назвали чудом.