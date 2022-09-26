Вольер для крокодила Люцифера построят в Ростове-на-Дону | 360°

Все новости

Подмосковье

26 сентября 2022, 19:10

Почти 80 договоров на размещение тележек с едой и фудтраков заключили в Подмосковье

Эксклюзив

26 сентября 2022, 19:10

«Убивать детей вряд ли придет в голову здоровому». Психотерапевт — о стрелке в Ижевске

Реклама

Мир

26 сентября 2022, 19:02

Читатели Daily Mail раскритиковали Трасс за призыв игнорировать предупреждение Путина

Важное

26 сентября 2022, 19:01

Сноуден получил гражданство России

Подмосковье

26 сентября 2022, 18:57

Еще 10 городских округов Подмосковья полностью подготовились к зиме

Эксклюзив

26 сентября 2022, 18:50

«Это большая гордость». Наблюдатели из Венесуэлы и Греции — о ходе референдума в Подмосковье

Подмосковье

26 сентября 2022, 18:50

Надземный переход через железную дорогу построят в Люберцах в 2023 году

Подмосковье

26 сентября 2022, 18:49

Дом 1955 года капитально отремонтировали в Павловском Посаде до наступления холодов

Происшествия

26 сентября 2022, 18:48

Фейк: в ЛНР сгорел поезд, на котором ехали мобилизованные россияне

Интересное

26 сентября 2022, 14:13

Вольер для крокодила Люцифера построят в Ростове-на-Дону

Читать 360tv в

У сиамского крокодила по кличке Люцифер, который находится в Ростовском зоопарке, появится собственный вольер и бассейн. На строительство объектов выделили 10,5 миллиона рублей, написал сайт rostovgazeta.ru.

Крокодил был привезен в Ростов-на-Дону 39 лет назад. Он имеет большое количество потомков в различных зоологических коллекциях. Люцифер питается мясом и рыбой один раз в семь дней.

Реклама

Новый вольер у животного должен появиться до 31 декабря нынешнего года.

Реклама

Животные

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама