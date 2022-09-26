Вольер для крокодила Люцифера построят в Ростове-на-Дону | 360°

Интересное 26 сентября 2022, 14:13 Поделиться Telegram

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Viber Вольер для крокодила Люцифера построят в Ростове-на-Дону

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У сиамского крокодила по кличке Люцифер, который находится в Ростовском зоопарке, появится собственный вольер и бассейн. На строительство объектов выделили 10,5 миллиона рублей, написал сайт rostovgazeta.ru.

Крокодил был привезен в Ростов-на-Дону 39 лет назад. Он имеет большое количество потомков в различных зоологических коллекциях. Люцифер питается мясом и рыбой один раз в семь дней.

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Новый вольер у животного должен появиться до 31 декабря нынешнего года.

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