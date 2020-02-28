Волчья стая пришла в загородный дом за едой. Видео

В Сети появилось удивительно мирное видео, снятое канадской семьей в загородном доме. К ним во двор днем пришла стая волков. Люди поостереглись выходить на улицу и завязать более близкое знакомство. На видео заметно, что стаю их внимание не испугало.

Видео публиковало канал ABC News. Несколько крупных животных бродят по двору и подходят довольно близко к большим окнам дома, в котором отдыхала семья. Волки исследовали территорию, поискали пропитания и развлекли годовалого ребенка, который во все глаза смотрел на них из окна. Одно из животных подошло к нему на расстояние пары метров.

В Канаде распространен макензийский волк, который считается самым крупным подвидом волка в Северной Америке. Животные обычно сбиваются в стаи из 6-12 особей. Довольно долго из-за неумеренной охоты волки находились на грани вымирания, но в 2008 году были исключены из списка вымирающих видов.

Сейчас их не охраняют, но и не отстреливают. Поэтому близкое соседство волка и человека в Канаде не редкость. Особенно, снежной зимой, когда хищникам трудно найти пропитание, но всегда можно рассчитывать на пищевые отходы людей.