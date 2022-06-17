Вокалистка «Город 312» Ая анонсировала новый сольный альбом

Вокалистка группы «Город 312» Светлана Назаренко, больше известная как Ая, приняла решение написать сольный альбом. Женщина рассказала, чего стоит ждать от новых композиций. Об этом сообщило ИА НСН.

Певица рассказала, что ее коллеги по группе спокойно отнеслись к решению записать собственные композиции. При этом, по ее словам, она уже давно подготовила материалы.

«У меня было много песен, которые мне передавали как вокалистке, а я понимала, что в „Город“ они не войдут. Они откладывались, и я понимаю, что это женские темы. И вот получилась чисто женская история, такой будет контрастный — от кошечки до фурии», — рассказала Ая.