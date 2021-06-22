Военный эксперт рассказал, почему Вторая мировая война была неизбежна

При обсуждении Второй мировой войны часто всплывает вопрос, можно ли было избежать этой трагедии. Военный эксперт, генерал-майор Сергей Липовой поделился своей точкой зрения с РИА ФАН.

По словам Липового, после того, как Гитлер пришел к власти в Германии, остальной мир уже никак не мог предотвратить последствия.

«К сожалению, избежать ее было невозможно: когда к власти приходят психопаты, крайне трудно прогнозировать их действия. Гитлер не видел другого пути восстановления Германии, а идея о господствующей арийской расе целиком захватила его больное воображение. Всему миру оставалось только защищаться», — сказал генерал-майор.