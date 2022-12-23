Интересное 23 декабря 2022, 15:56 Военкор Евгений Белоносов (Линин) получил награду от свердловского омбудсмена

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Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова наградила военкора Евгения Белоносова (Линина) благодарственным письмом. Награждение проходило в Екатеринбурге на благотворительном балу «Женской гвардии Урала» в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история». Об этом сообщило Ura.ru.

Евгений Белоносов работает в ДНР совместно с солдатами ВС РФ. Он освещает основные события спецоперации.

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Мерзлякова выразила искреннюю благодарность журналисту и вручила ему награду.

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«Искренне благодарю Евгения Белоносова за неравнодушное отношение к людям, активную жизненную позицию, содействие деятельности Уполномоченного по правам человека в Свердловской области», — сказано в благодарственном письме.