Интересное 15 марта 2023, 13:23 Воду запустят по Северо-Крымскому каналу в ближайшее время

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В конце марта по Северо-Крымскому каналу пустят воду из Днепра. Об этом сообщил ОТР.

На данный момент рабочие завершают последние приготовления. Они успели привести в порядок 28 насосных станций, а также восстановили свыше 350 километров магистральных и распределительных каналов. Бетонное русло сделали более прочным. Запуска воды ждут не только сотрудники аграрной сферы, но и местные жители.

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«Мы выращиваем различный культуры: и зерновые, и подсолнечник, яровые, горчицу, рапс. И для того, чтобы получить хороший урожай, необходимо все-таки, чтобы вода была», — отметил фермер Александр Евсеев.

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