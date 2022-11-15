Интересное 15 ноября 2022, 19:22 Водитель мусоровоза спас черепаху с пробитым панцирем в Петербурге

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Водитель мусоровоза компании «ПКФ „Петро-Васт“» из Санкт-Петербурга спас красноухую черепаху. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

У черепахи был сломан панцирь. Мужчина нашел ее на куче мусора. Представители компании отметили, что животное смогло выжить чудом.

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«Водитель Роман Кузнецов подобрал черепаху и передал ее контролеру технического состояния Антону Чесных, который озадачился поисками ветеринарной лечебницы. Предположительно, ее выбросили в мусорный бак в Колпинском районе», — отметили в ведомстве.

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Теперь найденная черепаха будет проживать на территории компании. Руководство уже одобрило данную идею.