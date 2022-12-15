15 декабря 2022, 03:24
Водитель автобуса Т‑83 спас жизнь пассажиру в Нижнем Новгороде
Водитель автобуса Т‑83 спас пассажира, у которого возникли проблемы с сердцем. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на группу новой маршрутной сети в социальной сети «ВКонтакте».
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Во время поездки одному из пассажиров стало плохо. Его супруга попросила водителя о помощи. Водитель Расим Юсифов остановил автобус, после чего вынес пострадавшего на свежий воздух. Мужчина оказал пассажиру всю необходимую помощь и предложил лекарства. Спустя время пострадавший пришел в себя и отказался от вызова скорой помощи.
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