Уцелевшее основание церкви обнаружили во время раскопок в Пскове

Археологи обнаружили основание церкви во время раскопок у кинотеатра «Октябрь» в центре Пскова. Об этом сообщил FlashNord со ссылкой на Археологический центр Псковской области.

Когда-то в месте раскопок располагался Княжий двор, Государев двор, а с XVIII века — Пушечный. Также письменные источники сообщают о том, что в этом месте находилось несколько церквей. Эксперты предполагают, что найденные останки могли принадлежать церкви Варлаама Хутынского, передал «Петербургский дневник».

«Обратите внимание, что каменная кладка уложена на мощные деревянные лаги, которые образуют прочную платформу, поскольку церковь поставлена на очень топком месте», — прокомментировали находку в Археологическом центре.