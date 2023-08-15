Интересное 15 августа 2023, 13:35 Внуки художницы Робертшоу обнаружили в старом доме в Австралии картину стоимостью в 65 миллионов рублей

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В Австралии внуки художницы Фреды Робертшоу нашли в доме бабушки картину стоимостью в 65 миллионов рублей, о ценности которой никто не подозревал. Об этом сообщил сайт Daily Mail.

Отмечается, что полотно из коллекции Робертшоу является настоящим шедевром. Картина была написана в 40-х годах прошлого века и провисела в доме пенсионеров несколько десятилетий.

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Как сообщило Utro.ru, внук Робертшоу передал картину в Национальную галерею Австралии в память о своих родственниках.