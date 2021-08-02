В Сети появились фото со свадьбы внучки Лукашенко

Старшая внучка Александра Лукашенко Виктория вышла замуж. Фотографии с мероприятия опубликовали в СМИ. Об этом сообщило Утро.ру.

На одной из фотографий Лукашенко держит фотографию и микрофон. Он поздравляет молодоженов. Фото появилось в телеграм-канале «Пул Первого». На мероприятии присутствовали самые близкие — 70 человек. Изначально сообщалось, что на свадьбу пригласили 400 человек.

«Вы пишете вашу историю…», — заявил в поздравлении Лукашенко.

Вышедшая замуж Виктория является старшей дочерью Виктора Лукашенко. Девушка родилась в 1998 году. Иногда она появлялась в кино. В 2008 году девушка приняла участие в съемках фильма «На спине у черного кота». Спустя два года она появилась в российском сериале «Гадание при свечах». Всего у белорусского президента трое сыновей и семь внуков.