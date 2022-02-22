Какой кефир лучший и зачем его пить? Разбор от программы «Внимание! Еда!»

«Внимание! Еда!» — проект о том, что нам необходимо каждый день. О питании. И наша задача — сделать так, чтобы на ваших столах были только качественные и безопасные продукты. Сегодня расскажем, зачем пить кефир и какой на российских прилавках — качественный.

Похищение кефира

Кефир — самый популярный кисломолочный напиток в России. Хотя до начала XX века кефир в Центральной России не готовили — лишь изредка завозили с Кавказа и продавали по очень большой цене.

Родина кефира — подножие горы Эльбрус. Многие века кефир был священным напитком для карачаевцев, и тайну его приготовления не открывали иноземцам. Сам же напиток успешно продавали, но повторить его никто не мог.

Напиток делал человека бодрым и здоровым, по этой причине карачаевцы, всегда славившиеся своим долголетием, тщательно скрывали от других народов секрет его изготовления. И если молока во всех регионах Российской империи было более чем достаточно, то кефир считался настоящей диковинкой.

Русские промышленники решили хитростью добыть кефирные грибки. Для этого они отправили в Кисловодск русскую шпионку Ирину Сахарову, которой было тогда всего 20 лет. Ей предстояло провести шпионскую миссию и вернуться в Москву с заветными зернами. Она прибыла к князю Бек-Мирзе Байчорову в надежде на то, что ей удастся уговорить его продать небольшое количество кефирной культуры. Он задарил девушку подарками, но про грибки даже не стал разговаривать. Сахарова пыталась уговорить поделиться тайной местных жителей, но везде получила отказ. И вот когда она расстроенная уже возвращалась в Москву, влюбленный князь похитил девушку и предложил руку и сердце.

Ирина отказалась, а князя настигли жандармы. Ему грозила тюрьма. Тогда судья предложил пойти на мировую с девушкой. Ирина сказала, что согласится, только если Бек-Мирзе даст ей кефирных грибков. На следующий день Сахаровой доставили роскошный букет цветов и заветные зерна пророка, которые она увезла в Москву.

Источник фото: телеканал «360»

Лекарство с помощью бактерий

Поначалу его использовали только как лекарство, подавая в маленьких 200-граммовых бутылочках в Боткинской больнице. А уже в советское время кефир стал производиться в гигантских масштабах и заполонил прилавки магазинов. Напиток содержал массу кальция, калия, меди, фосфора. Ну и, конечно, целую ферму полезных бактерий, которые воскрешали даже самый измученный желудочно-кишечный тракт.

Так как кефир был диетическим продуктом, к его производству в СССР были очень строгие требования. Этот кисломолочный напиток должен был иметь однородную структуру, похожую на жидкую сметану, но допускалось некоторое газообразование под действием микрофлоры. Кроме того, в кефире есть алкоголь — правда, немного, от 0,2 до 1% спирта. Поэтому у него было много поклонников не только среди сторонников правильного питания.

В наше время технологии производства кефира немного изменились, но принцип остался тот же. Главное, чтобы там не было заменителей — типа растительного жира и пальмового масла. Ну и полезных бактерий как можно больше. Кстати, о бактериях. Вот интересно, срок годности одного кефира — всего неделя. А другого может достигать аж 25 дней. Неужели в в этом долгоиграющем напитке есть консерванты? Мы спросили об этом начальника отдела испытания Роскачества Лилию Котельникову.

«Консерванты, как правило, в кефир не кладут, потому что они угнетают жизнедеятельность молочнокислых организмов, которые и всю полезность кефира уничтожают. Но все зависит от упаковки. Если это полиэтиленовый пакет, то хранится кефир меньше. Если в бутылках, то дольше. Также в тетрапаке может храниться дольше. Еще зависит от закваски. Какие закваски используются и какая у них жизнеспособность», — отметила она.

А еще сейчас стали делать кефирный напиток. Это тоже что-то непонятное... Так вот, чтобы вам было легче ориентироваться в этом море кефира, мы отправили на проверку в лабораторию Роскачества пять популярных марок кефира жирностью 3,2%.

Какой российский кефир лучший?

Источник фото: телеканал «360»

На проверку мы отправили:

1. «Простоквашино» — производитель АО «Данон Россия»;

2. «Бежин луг» — производитель АО «Тульский молочный комбинат»;

3. «Каждый день» — производитель ООО «Кривское»;

4. «Свитлогорье» — производитель ОАО «Ядринмолоко»;

5. Parmalat — производитель АО «Белгородский молочный комбинат».

Весь кефир проверили на безопасность, качество состава, органолептические свойства и достоверность информации на этикетке.

У нас есть победители и один аутсайдер.

Практически все производители кефира используют так называемые маркетинговые уловки. Они пишут на своих упаковках: «натуральный», «премиум», «классический вкус», «как раньше», «на живых кефирных грибках». Но позвольте, кефирные грибки не бывают мертвыми. Вернее, если бы они таковыми были, то никакого кефира бы не получилось.

Дальше всех пошли изготовители кефира «Свитлогорье». На своей бутылке они крупными буквами написали: «Белорусские традиции». Но дальше, читая этикетку, узнаешь, что этот кефир сделан в Чувашии. Все-таки Белоруссия и Чувашия в разных сторонах.

«В данном случае это как раз таки маркетинговая уловка. Потому что этот продукт произведен в Чувашии, на „Ядринмолоко“, а возможно еще, что продукт производится в Чувашии по заказу „Свитлогорья“», — отметила Лилия Котельникова.

Но это не единственное и не самое серьезное нарушение, которое выявили эксперты у кефира «Свитлогорье». Оказалось, что у этого напитка слишком низкое содержание молочнокислых организмов, то есть тех самых полезных грибков.

«Уменьшено количество молочнокислых организмов. Это может быть связано с тем, что нарушены технологии или используются какие-то другие закваски. Или, может, кладется меньше ее. А также это может быть связано с условиями хранения и транспортирования. Все-таки молочно-кислые бактерии — живые организмы. И если их подморозить немного, они будут терять свою жизнеспособность и умирать», — объяснила Лилия Котельникова.

Таким образом, кефир «Свитлогорье» оказывается на последней строчке нашего соревнования. И получает 4,37 балла из 5 возможных. А все остальные образцы, среди которых «Простоквашино», «Бежин луг», «Каждый день» и Parmalat, оказались безупречны. Им всем поставили пятерки и присвоили первое место. Эти четыре кефира качественные. Их можно смело покупать.

Пятерка лучших: ряженка

Где кефир, там и ряженка. Еще один любимый россиянами кисломолочный продукт. Роскачество проверяло и ряженку. Тогда было отправлено на исследование 20 самых популярных торговых марок этого продукта. Оказалось, что в основном у нас на прилавках вполне себе качественная ряженка. Десять образцов из 20 вообще были признаны почти идеальными.

Главное, что в этом продукте эксперты не обнаружили растительных жиров, крахмала и каррагинана, которые используются в качестве загустителя. Однако совсем без нарушений не обошлось. Так, в ряженке «Коровка из Кореновки» нашли кишечную палочку. А в напитке торговых марок «Из молока нашей дойки» и «Большая кружка» выявили недостаток полезного белка. Справедливости ради отметим, что производители провели работу над ошибками и исправились.

Вот пятерку лучших отечественной ряженки по версии Роскачества. Это торговые марки:

1. «Агркомплекс» — производитель АО «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева;

2. «Авида» — производитель ЗАО «Молочный комбинат „Авида“»;

3. «Вкуснотеево» — производитель ПАО «Молочный комбинат „Воронежский“»;

4. «Коровка из Кореновки» — производитель ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат»;

5. «Рузская» — производитель ОАО «Рузское молоко».

При этом три образца, среди которых «Агрокомплекс», «Коровка из Кореновки» и «Рузская», получили российский знак качества. Еще больше информации о пользе и вреде продуктов, а также расширенные результаты исследований вы найдете на сайте для умного покупателя Роскачества rskrf.ru.