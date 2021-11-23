«Внимание! Еда!» проверила бутилированную воду: какую можно покупать без сомнений?

Программа «Внимание! Еда!» вместе с Роскачеством проверила пять образцов питьевой воды. Все они оказались безопасными. Проблемы возникли с введением покупателя в заблуждение.

Бутилированную воду покупают многие. Кто-то считает ее вкусной, другие не хотят набирать чайник из-под крана. Тем не менее зачастую водопроводная вода ничуть не хуже той, что продается в магазинах.

Если же на бутылке с водой написано, что она минеральная, происхождение из природного источника это не гарантирует. Например, воду могут взять из центрального водопровода, очистить до состояния дистиллированной и после этого искусственно обогатить минералами.

Специалисты отобрали для исследования пять образцов воды. Все они оказались абсолютно безопасными, без вредных примесей и бактерий.

Вода талая ледников Северного Кавказа «Пилигрим» содержит произвольное указание на гостированную группу минерализации, при этом произведена она не по ГОСТу. И талой водой тоже не является.

«Сам производитель на обратной стороне маркировки пишет, что это вода из артезианской скважины, то есть из подземного источника. Очевидно, что талая вода в подземный источник попасть не может», — подчеркнула замруководителя Роскачества Елена Саратцева.

Производители воды «Липецкая Росинка» тоже обманули своего потребителя. На этикетке указано, что вода природного происхождения, а на самом деле она обработана. И об этом не сказано ни слова. Примерно такие же недостатки выявлены и у питьевой воды «Новотерская». Производитель презентовал ее как природную минеральную воду. А это неправда.

Все три образца воды — «Пилигрим», «Липецкая Росинка» и «Новотерская» — получили от специалистов Роскачества всего лишь по 3,5 балла из пяти возможных.

Тем не менее победителей сразу два. Питьевая вода торговых марок «Бонаква» и «Каждый день» не вызвала никаких нареканий у экспертов и набрала по пять баллов. Производители открыто указали, что вода очищенная и кондиционированная. То есть искусственно минерализованная.

Кстати, если хочется купить гарантированно природную воду, то брать стоит бутылку с надписью «Детская». Технический регламент разрешает брать для ее производства только воду из природных источников.

Главное — не перепутать с водой, подписанной как «Джуниор», «Спорт», «Фитнес» и так далее. В них как раз могут залить воду из-под крана.

Еще больше информации о пользе и вреде продуктов, а также расширенные результаты исследований вы найдете на портале для умного покупателя Роскачества.

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