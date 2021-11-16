«Внимание! Еда!» проверила яблочное пюре для детей: какая марка лучшая?

Программа «Внимание! Еда!» вместе с Роскачеством проверила самые популярные виды яблочного пюре из российских продуктовых магазинов и выбрала лучшее.

Какое яблочное пюре самое качественное

Вкус яблочного пюре мы все узнаем, еще не научившись говорить. Сейчас мало кто делает пюре старым советским методом. А вот покупают его многие мамы. Яблочное пюре также используется для изготовления повидла, пастилы, мармелада и киселей.

«Внимание! Еда!» отправила на экспертизу Роскачества пять образцов яблочного пюре торговых марок: Heinz, «Капитан припасов», Gerber, Hipp и «Фрутоняня».

Продукты проверяли в сертифицированной лаборатории на качество, достоверность информации на этикетке, безопасность и микробиологические показатели. По результатам проверки яблочное пюре всех торговых марок получает высшую оценку и полностью соответствует стандартам качества. Вот как распределились места:

1) яблочное пюре торговой марки Heinz — 5 баллов и знак качества;

2) «Капитан припасов»;

3) «Фрутоняня»;

4) Gerber;

5) Hipp.

А что с соком?

Действительно ли пакетированный яблочный сок делают из яблок или это смесь воды, подсластителей и красителей? И вообще, какого качества яблоки идут на производство сока? Эксперты Роскачества исследовали яблочный сок 33 популярных на российском рынке торговых марок и ответили на эти вопросы.

Выводы по исследованию сока — сугубо позитивные. По результатам испытаний большая часть продукции — товары 21 торговой марки — соответствует повышенным требованиям Роскачества.

Плюс товары еще четырех торговых марок соответствовали бы повышенным требованиям, если бы не упаковка. Их производители разлили соки либо в неудобную упаковку, либо в стеклянную тару (в стеклянной таре сок под воздействием света может быстрее портиться и «стареть»). Так как удобство упаковки — важная потребительская характеристика, итоговый балл этих товаров был снижен.

Вот пятерка лидеров от Роскачества:

1) яблочный сок торговой марки «4 сезона» — 5 баллов и знак качества;

2) Global Village — 5 баллов и знак качества;

3) Santal — 5 баллов и знак качества;

4) «Вико» — 5 баллов и знак качества;

5) «Дары Кубани» — 5 баллов и знак качества.

Еще больше информации о пользе и вреде продуктов, а также расширенные результаты исследований вы найдете на портале для умного покупателя Роскачества RSKRF.ru.

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