Россиянам рассказали, какие фильмы можно посмотреть вместо западных картин

В российских кинотеатрах начнут показывать отечественные картины. Причиной такого решения послужила отмена ряда западных премьер. Журналист Сергей Веселовский посоветовал обратить внимание на картину «Солнцепек», которая рассказывает о ситуации на Донбассе. Об этом сообщили Nation News.

По мнению эксперта, сейчас эта картина, наравне с фильмом «Ополченочка», как никогда актуальны. Он подчеркнул, что подобные фильмы редко пользуются популярностью. Однако они определенно заслуживают внимания.

«Например, „Солнцепек“ — очень сильный фильм, его необходимо показывать детям, юношам, взрослым. Это действительно горькая страшная правда. Если бы этот фильм посмотрели все россияне, не было бы вопросов, почему мы „вдруг“ начали спецоперацию на Украине», — констатировал Веселовский.