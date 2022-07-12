Вложения в российское кинопроизводство помогут кинотеатрам выжить

Власти приняли решение вдвое увеличить инвестиции в производство российского кино. Такая мера должна помочь кинотеатрам оставаться на плаву. Эффект от данной меры будет заметен уже осенью, передали в пресс-службе сети кинотеатров КАРО. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Пандемия коронавируса, а затем уход из России крупных киностудий поставили кинотеатры в трудное положение. За первое полугодие 2022 года они потеряли 30% своего дохода. При этом количество залов сократилось больше чем на треть. Однако государство стремится поддержать подобные заведения.

«Государство и дистрибьютеры ставят в приоритет задачу создания отечественного контента, который потенциально способен выровнять ситуацию по сборам хотя бы частично, первые результаты ждем осенью. Именно поэтому объем инвестиций в производство кино был увеличен почти в два раза», — сообщили в пресс-службе.