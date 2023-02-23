Интересное 23 февраля 2023, 19:12 Влюбленных из России предупредили об опасности заключения брака в красивые даты kp.ru: браки, заключенные в красивые даты, распадаются чаще других freepik

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Пары, которые поженились в красивые дни календаря, распадаются чаще других. О таком факте статистики kp.ru рассказала начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

Данные о разводах свидетельствуют, что таких распавшихся браков в среднем на 15-20% больше, чем тех, которые были зарегистрированы в обычные даты.

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Например, на сегодняшний день уже развелись 30% пар, вступивших в брак 07.07.2007.

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Уханева отметила, что сегодняшняя дата — 23.02.2023 — также стала популярной у молодоженов. Только в Москве в этот день собрались оформить брак 350 пар.

При этом психологи уверены, что если союз прочен, то дата заключения брака не повлияет на последующую семейную жизнь.

Сайт Teleprogramma.Pro отметил, что такие дни россияне часто выбирают не из-за красоты, а для того, чтобы было легко запомнить дату свадьбы. В издании отметили, что в этом году популярными также будут даты 23.03.2023, 12.12.2023, 23.09.2023 и 07.07.2023.