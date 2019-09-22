Влюбленные из Британии ищут очень смелого повара на свадьбу. Гостям лучше не спрашивать, что будет в меню

Парень и девушка из Великобритании решили пожениться, и их свадьба претендует на одну из самых оригинальных, по крайней мере, в этом году. Влюбленные заботятся о природе, и найти повара на торжество для них стало настоящей проблемой. Ребята хотят подать своим гостям мясо сбитых на дороге животных, и об этом никто не должен узнать.

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Британцы опубликовали объявление о поиске повара для свадебного банкета на портале локальных услуг Bark. Заказчики хотят, чтобы их кандидат не только прекрасно готовил и имел большой опыт, но и смог создать кулинарный шедевр из мяса сбитых животных. Ради спасения планеты пара хочет накормить своих гостей таким деликатесом, и они хотят, чтобы никто этого не заметил.

Пара уже приобрела двадцать килограммов такого мяса, в том числе белки, кролика, фазана, куропатки и оленя. Об этом сообщило издание Odditycentral.

«Мы понимаем, что это не то, что обычный шеф-повар согласится делать, но надеемся, что кто-то с нужными навыками и любовью к окружающей среде сможет пойти нам навстречу и помочь. Мы уже нашли 20 килограммов мяса, поэтому все, что вам нужно будет сделать — это придумать несколько вкусных рецептов и приготовить их на банкет для наших 30 гостей», — написали влюбленные.

Британцы питаются таким образом уже несколько лет. Они заботятся об окружающей среде и стремятся производить меньше пищевых отходов. Пара отметила, что денег у них достаточно, но свадьба предполагает большие затраты природных ресурсов, поэтому жених и невеста «не хотят в этом участвовать».

Британские законы разрешают употреблять в пищу мясо сбитых на дороге животных. Желающие придерживаться такого рациона должны соблюдать два условия — животное должно погибнуть случайно, а их мясо нельзя продавать.