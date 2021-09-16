Власти Воронежской области проведут очистку шести рек

Работы по защите территории районного центра Калач от негативного воздействия вод реки Подгорная начнутся в Воронежской области. В рамках этой программы власти города планируют расчистить пролегающие рядом реки. Об этом сообщил Infox со ссылкой на пресс-служба регионального руководства.

Расчисткой рек займется ООО «Бест-Строй». Оно выиграло контракт на 49,8 миллиона рублей. Очистительные работы пройдут вдоль русла реки Подгорная, а также на двух участках реки Осередь: 15 километров в Бутурлиновке и 11,5 километра в селе Александровка Павловского района. Закончить работы планируют до 1 октября 2023 года.