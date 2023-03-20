Интересное 20 марта 2023, 16:26 Власти Свердловской области утвердили список самых пожароопасных лесов

Читать 360tv в

Администрация Свердловской области утвердила список лесов с наиболее высокой пожароопасностью. Одними из самых опасных назвали Нижнетагильское, Сотринское и Сысертское лесничества. Об этом сообщило Ura.ru.

«Самые пожароопасные леса в регионе расположены в Гаринском, Верхотурском, Ивдельском, Нижнетагильском, Сотринском и Сысертском лесничествах», — сказано в постановлении.

Реклама

В администрации подчеркнули, что на 47% территорий преобладают хвойные породы. При этом на примерно 36% — мягколиственные.

Реклама