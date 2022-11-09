Власти Петербурга направили средства на создание контейнерных площадок | 360°

09 ноября 2022, 02:50
Власти Петербурга направили средства на создание контейнерных площадок
Около 140 млн выделили на проектирование и создание контейнерных площадок в Петербурге
Власти Санкт-Петербурга выделили 140 миллионов рублей на мероприятия по проектированию и созданию контейнерных площадок. Средства планируют реализовать в период с 2023 по 2025 годы. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
Жители города направляли заявки с просьбами разработать контейнерные площадки в Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
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Специалисты ведомства разработают схему их расположения, а также займутся их размещением. Такое нововведение коснется отдельных районов города.
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