Власти Петербурга направили средства на создание контейнерных площадок | 360°

Интересное 09 ноября 2022, 02:50 Власти Петербурга направили средства на создание контейнерных площадок Около 140 млн выделили на проектирование и создание контейнерных площадок в Петербурге

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Власти Санкт-Петербурга выделили 140 миллионов рублей на мероприятия по проектированию и созданию контейнерных площадок. Средства планируют реализовать в период с 2023 по 2025 годы. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Жители города направляли заявки с просьбами разработать контейнерные площадки в Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

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Специалисты ведомства разработают схему их расположения, а также займутся их размещением. Такое нововведение коснется отдельных районов города.

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