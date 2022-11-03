Власти Петербурга начали искать дворников для внутриквартальных территорий | 360°

Интересное 03 ноября 2022, 01:37 Власти Петербурга начали искать дворников для внутриквартальных территорий

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Власти Санкт-Петербурга начали поиск претендентов на должность дворников для уборки внутриквартальных территорий. Для специалистов закупили всю необходимую технику и создали подходящие условия работы. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повели заявил, что кандидатам на роль дворников предлагают высокую заработную плату — от 40 тысяч рублей. Помимо этого, существует необходимость в найме трактористов-механизаторов, которым предлагают гонорар от 70 тысяч рублей.