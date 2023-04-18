Интересное 18 апреля 2023, 16:02 Власти Нижегородской области рассказали о планах открыть флагманскую школу с передовыми технологиями

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Флагманскую школу с передовыми технологиями и методиками обучения могут возвести в Бору Нижегородской области. Такой информацией поделился губернатор региона Глеб Никитин. Об этом сообщила Pravda-nn.ru со ссылкой на Telegram-канал политика.

Возможное строительство обсудили на совещании в Рязани под руководством помощника Президента Максима Орешкина и министра просвещения Сергея Кравцова. Школа будет рассчитана на 800 человек. Кроме того, неподалеку планируют обустроить пансион, бассейн, велодорожки, скейт-парк и различные спортивные объекты.