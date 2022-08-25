Власти Москвы задействовали почти все площадки для организации празднования Дня города

В праздновании Дня города Москвы будут задействованы почти все площадки. Такой информацией поделился мэр Сергей Собянин. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на mos.ru.

Для жителей и гостей столицы подготовили обширную праздничную программу. Также День города станет стартом для многих общественно-социальных проектов.

«День города в этом году мы отмечаем, помимо сотен тысяч мелких проектов, крупными, такими как скоростной диаметр, открытие «Солнца Москвы» — самого большого колеса обозрения, главного корпуса ВДНХ совместно с «Третьяковкой», международного Дворца единоборств в «Лужниках», — сообщил мэр.