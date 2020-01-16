Власти Ялты проведут бал для европейских дворников

«В рамках народной дипломатии мы пригласим дворников из бывших союзных республик, а также из стран Западной Европы — Австрии, Германии, Турции, Греции», — процитировал портал «Утро.ру» главу ялтинской администрации Ивана Имгрунта.

В качестве примера мировой практики подобных мероприятий Имгрунт привел Бал охотников, проходящий в Вене.

Чиновник рассказал, что на мероприятии будут симфонический оркестр, угощения, а также наряды: парадная форма дворника для мужчин и традиционные бальные платья для женщин.