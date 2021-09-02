Владислав Лисовец рассказал о модных трендах осени

Звездный эксперт по стилю, основатель и владелец салона Contora Lisovets Владислав Лисовец рассказал, что должно быть у модниц в гардеробе этой осенью. По его словам, трендом нового сезона являются красивые ботильоны с острым или квадратным носом. Об этом сообщило РИА ФАН.

Лисовец отметил, что надо уходить от кроссовок и другой спортивной обуви и становиться более элегантной. В дополнении к ботильонам можно надеть брюки в пол на высокой талии. Завершить образ можно лакированной сумкой и модными очками.

«Какие-то экстравагантные, очень крупной формы. Несмотря на то, что солнца у нас мало, это больше имиджевая история», — рассказал по поводу очков стилист.

В этом осеннем сезоне в моде остаются широкие парки, пальто, плащи. При этом привычные бежевые тренчи лучше заменить на коричневые, бордовые или цвета хаки. Также в гардеробе должно присутствовать что-то винтажное.

«Обязательно что-то бабусиче-элегантное. Это может быть жакет с золотыми пуговицами либо юбка прямая, приталенная из тяжелой ткани, а-ля 50-е годы. Обязательно туфли словно из сундука, то есть что-то будто бы винтажное. Винтажный стиль остается в тренде», — заключил эксперт.