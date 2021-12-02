Владимир Путин с удочкой и на коне появился в Skyrim. Видео

Российский президент Владимир Путин регулярно появляется в популярных компьютерных играх. Недавно с легкой руки геймеров он оказался в Skyrim. На видео лидер государства ездит на лошади, купается в ледяной реке, рыбачит, проходит по мосту и появляется в горячих точках. Но это не единственная игра, героем которой стал Путин.

Ранее российский президент появлялся в популярной видеоигре Half-Life 2. На кадрах также есть купание Путина, его стрельба из винтовки и рыбалка. В короткое видео геймеры смогли вписать все популярные мемы с Путиным — даже рисование кота. Судя по всему, президент выступил также в роли администратора Земли. Отметим, что Half-Life 2 впервые была запущена в 2004 году. С тех пор она стала культовой, ее неоднократно включали в списки лучших игр в мире.

На YouTube также есть ролик из игры GTA V Military Crew с участием Путина. Он ходит с винтовкой, танцует с бойцами, следит за их подготовкой, устраивает вечеринку возле вертолета с Дональдом Трампом. Не обошлось и без российских медведей, которые охраняют президента. Военные в видео — и пехота, и моряки, и воздушно-десантные войска. Ролик называется Putin’s army.

Источник фото: UNITED EMPIRE / youtube

Пользователи социальных сетей бурно реагируют на такие появления.

«Лучший президент мира, показал даже в их игре, кто батя», «Да, он самый крутой супергерой!» — пишут в комментариях во «ВКонтакте».

Ранее Владимир Путин высказывался на тему цифрового мира. Он говорил о том, что создание метавселенных подарит человечеству новые возможности. Однако Путин подчеркивал, что важно избежать попыток людей спрятаться от реальности в виртуальной параллели. Затронул президент и тему безопасности в Сети — он сказал, что обеспечить защиту россиян и их аватаров должно будет государство.