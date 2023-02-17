Интересное 17 февраля 2023, 12:05 Владельцы, которые взяли питомцев из приютов, поделились их фотоснимками в Сети Unsplash

Читать 360tv в

Очень часто недобросовестные и неответственные люди оставляют своих когда-то любимых домашних питомцев на улице, после чего животные в лучшем случае попадают в приют. Сайт «Ридус» поделился фотоснимками питомцев, которые обрели заботливых хозяев.

Все животные заслуживают того, чтобы жить в теплом доме, питаться вкусной едой и быть любимым питомцем для своего хозяина, однако далеко не все четвероногие друзья могут похвастаться такой жизнью. Многие из них проводят большую часть своих дней в приютах. Считается, что те питомцы, которых оттуда забрали, выиграли свой счастливый билет.

Реклама

На одной из фотографий изображены две бродячие кошки, которые ждали неизвестных им хозяев возле двери квартиры. Через несколько дней люди, проживающие в этой квартире, взяли котов жить к себе. Также в соцсетях поделились фото щенка Грима, который отлично освоился в новом доме.

Реклама