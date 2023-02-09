Интересное 09 февраля 2023, 11:54 Владельцам животных объяснили, зачем кошкам и собака чистить зубы Ветеринар Евтеева: распространенной проблемой у кошек и собак является зубной камень freepik

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Врач Рублевского ветеринарного участка Марина Евтеева в разговоре с «Москвой 24» объяснила, зачем домашним животным чистить зубы. По ее словам, распространенной проблемой у кошек и собак является зубной камень.

Эта проблема может спровоцировать как воспаление десен, так и разрушение зубов, и другие осложнения.

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«Вам понадобятся специальная зубная паста и щетка для чистки зубов животному. Щетку нужно выбрать по размеру любимца — они отличаются для больших и маленьких пород», — сказала ветеринар.

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Стоит обратить внимание на ультрамягкую зубную щетку, которая не травмирует десны животного. Лучше всего приучать к этой процедуре питомца с детства, чтобы он не стал сопротивляться в более взрослом возрасте.

Проводить чистку зубов желательно раз в неделю. Для профилактики зубного камня необходимо следить за рационом, в который должна быть включена жесткая пища. Нарезать мясо лучше всего крупными кусками, резюмировала ветеринар.