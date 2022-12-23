Интересное 23 декабря 2022, 13:24 Владельцам кошек рассказали, как правильно чесать питомца Зоопсихолог Куликова: кошки любят поглаживания по спине и голове

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Зоопсихолог, фелинолог (специалист по поведению кошачьих) Татьяна Куликова в разговоре с изданием kp.ru рассказала, как правильно чесать котов и кошек.

По словам специалиста, кошки больше всего любят, когда их гладят по спине. А вот что касается поглаживаний по животу, то многие питомцы могут быть настроены не совсем дружелюбно.

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«Чаще всего все просто: кошки любят поглаживания по спине, голове, почесывания под подбородком и за ушами. И терпеть не могут, когда их трогают за хвост и лапы. Не все любят, если их гладят по животу», — рассказала эксперт.

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Как заметила Куликова, важно знать и понимать своего питомца, и уметь чувствовать момент, когда он готов к ласке. Если кот лежит на спине животом вверх, значит, он ждет поглаживаний по животу.

Все зависит не только от характера питомца, но и от его отношения к хозяину, а также от обстановки, заключила зоопсихолог.

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