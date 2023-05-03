Интересное 03 мая 2023, 18:25 Владелица покрытого газоном «Гелендвагена» рассказала, что полицейские останавливают авто из интереса и умиления

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В новостных пабликах Москвы распространилось видео с машиной Mercedes-Benz Gelandewagen, которая полностью покрыта зеленью. О том, зачем авто останавливают полицейские, рассказала владелица Ангелина в беседе с«Газетой.Ru».

По ее словам, у всех прохожих покрытая искусственным газоном машина вызывает умиление. Сотрудники ГАИ останавливают автомобиль для того, чтобы поинтересоваться деталями такой работы.

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Владелица отметила, что на обклеивание своей иномарки потратила около 60 тысяч рублей.