«ВКонтакте» открыл монетизацию прямых эфиров

Пользователи «ВКонтакте» теперь смогут зарабатывать на прямых эфирах. Соцсеть открыла новые возможности монетизации

Прямые эфиры во «ВКонтакте» теперь можно монетизировать. Авторы будут получать доход в зависимости от того, сколько зрителей посмотрели короткие рекламные ролики перед трансляцией.

Новый формат доступен участникам программы монетизации на платформе VK Видео в трансляциях на десктопе и в мобильной версии.

Источник фото: пресс-служба «ВКонтакте»

Любой автор может подключить монетизацию во «ВКонтакте» в один клик. Кнопка подключения в блоке управления сообщества будет автоматически появляться у групп, которые подходят по критериям программы: числу подписчиков, тематике и хронометражу контента. Также видео должны быть содержательными, качественными и не должны нарушать авторские права.

Источник фото: пресс-служба «ВКонтакте»

По данным социальной сети, благодаря программе монетизации пользователи стали публиковать на 80% больше уникальных роликов. Выручка растет у тех, кто активно производит оригинальный контент. Самые популярные темы — юмор, развлечения, а также детские и образовательные видео.