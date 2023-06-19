19 июня 2023, 22:03
VK Fest завершился во Владивостоке
Во Владивостоке подошел к концу VK Fest. Для посетителей подготовили обширную культурную программу. Жители остались довольны праздником. Об этом сообщил «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Фестиваль собрал несколько тысяч зрителей. Для проведения мероприятия выбрали набережную Цесаревича. Там же прошел и масштабный концерт, на котором выступили Дмитрий Масленников, Джарахов, VAVAN, «Баста» и другие.
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«На фестиваль пришла не только молодежь Владивостока и его пригородов, но и люди всех возрастов. Занятие по душе смог найти каждый», — сообщили в администрации.
Фестивали
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