Визажист Суворова рассказала о правилах макияжа при акне

Многие девушки сталкиваются с такой проблемой, как акне. В попытках скрыть несовершенства кожи, они используют макияж. Однако во время его нанесения необходимо использовать ряд правил. О них рассказала визажист Надежда Суворова. Об этом сообщила «Газета.ru».

Специалист пояснила, что людям с проблемной кожей нельзя ложиться спать с косметикой на лице. В противном случае могут возникнуть новые воспаления.

«Используйте гидрофильные масла, бальзамы, или щербеты. Они глубоко очищают поры и риск появления новых „друзей“ заметно сокращается», — объяснила Суворова.

Кроме того, визажист рассказала, что лучше не соприкасать кожу с акне и жидкие средства для макияжа. По ее словам, консилеры и тональные средства не стоит наносить на кожу из тюбика. Иначе бактерии могут попасть в баночку, размножиться и повторно заразить кожу при следующем использовании.

«Чтобы им перекрыть прыщ, чаще всего девушки этим аппликатором сразу же касаются кожи. Так делать ни в коем случае нельзя. Нужно перенести средство либо на палитру, либо на руку, а уже потом пальцем или кистью нанести на проблемное место», — добавила визажист.