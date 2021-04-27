Визажист объяснил, как правильно выбрать кисти для макияжа

Визажист-стилист Александра Матвеева рассказала, как правильно выбрать кисти для макияжа. Она отметила, что натуральные кисти подходят для сухих текстур, написал «ФедералПресс».

А вот синтетическими кистями лучше наносить кремовые текстуры. Также можно пользоваться инструментом из искусственного меха. Этот материал не вызывает аллергию и стоит недорого. Если девушка не занимается макияжем профессионально и собирает «арсенал» для себя, будет достаточно семи кистей. Это кисти для пудры, румян, скошенная для контуринга, для бровей, для глаз плоская и бочонок, кисть для нанесения помады.

Важно обращать внимание на колкость материала. Необходимо надавить ворсом на ладонь. Если неприятных ощущений нет, кисть можно покупать. Еще нужно поводить кистью круговыми движениями по руке, чтобы проверить, не выпадают ли ворсинки.

Визажист Вадим Андреев считает, что в макияже в первую очередь стоит правильно подобрать консилер. Он должен быть на тон светлее кожи человека. Средство нужно аккуратно и в небольшом количестве нанести под глаза, рядом с крыльями носа и уголками губ.